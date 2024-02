Brixen wählt

Wie wird gewählt?

Wann wird ausgezählt?

Was ist, wenn ich den Wahlausweis nicht mehr finde?

Wer stellt sich den Wahlen?

Die Bürger wählen in der Kabine, indem sie mit dem Stift das Listenzeichen einer Partei ankreuzen. Damit geben sie auch dem Bürgermeisterkandidaten dieser Partei oder des Listenbündnisses ihre Stimme.Auf den 4 leeren Zeilen neben dem Listenzeichen können die Bürger bis zu 4 Namen der Gemeinderatskandidaten der gleichen Partei schreiben, um ihre Vorzugsstimmen zu vergeben. Die gewählten Bürgermeister- und Gemeinderatskandidaten müssen der gleichen Partei oder dem gleichen Listenbündnis angehören.Nach Schließung der Wahllokale um 21 Uhr zählen die Wahlhelfer die Stimmzettel sofort aus. Die Sektionspräsidenten übermitteln nach Abschluss der Auszählung die Ergebnisse dem Wahlamt. Die dortigen Mitarbeiter geben die Ergebnisse in die Datenbank ein, die auf der Internetseite der Region zeitgleich aktualisiert wird. Die Ergebnisse werden zwischen 3 und 4 Uhr morgens erwartet.Wer seinen Wahlausweis nicht mehr findet bzw. voll hat, erhält im Wahlamt (Domplatz Nr. 18) einen neuen. Das Wahlamt ist auch am heutigen Sonntag für die Dauer der Wahlen von 7 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.Den Wählern stellen sich die 7 Bürgermeisterkandidaten: Andreas Jungmann (SVP), Christopher Fissneider (JWA – Wirth Anderlan), Sabine Mahlknecht (TeamK), Antonio Bova (Giorgia Meloni – Fratelli d'Italia und Lega), Renate Prader (PD – Demokratische Partei), Konrad Unterfrauner (Süd-Tiroler Freiheit) und Markus Frei (Grüne Bürgerliste).Auf den 8 Listen kandidieren mit den Bürgermeisteranwärtern insgesamt 129 Frauen und Männer für 27 Plätze in der Ratsstube.