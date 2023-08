Bürgermeister in Ecuador überlebt Mordanschlag

Nach Tamariz' Angaben waren 2 bewaffnete Männer aus einem Polizeiauto ausstiegen und hatten das Feuer auf seinen gepanzerten Wagen eröffnet. Der Bürgermeister, seine Frau und 2 weitere Begleiter, die in dem Auto saßen, blieben unverletzt.In Ecuador wird am heutigen Sonntag die erste Runde der Präsidentenwahl abgehalten. Überschattet wird die Wahl von der Ermordung des zentristischen Kandidaten Fernando Villavicencio. Das einst friedliche Ecuador ist zu einem Schauplatz der internationalen Drogenkriminalität geworden, die Mordrate ist höher als in Mexiko und Kolumbien.Ein weiterer Präsidentschaftskandidat, Otto Sonnenholzner, berichtete am Samstag auf X, dass er in Guayaquil Zeuge einer Schießerei geworden sei. Die Schüsse seien in der Nähe des Cafés abgefeuert worden, in dem er mit seine Familie frühstückte.Laut Sonnenholzner handelte es sich um eine Verfolgungsjagd der Polizei. Fünf Verdächtige seien dabei festgenommen worden. Die Polizei bestätigte die Angaben. Die Festgenommenen hätten versucht, ein Sportgeschäft auszurauben. Der ehemalige Vizepräsident Sonnenholzner ist einer von 8 Kandidaten, die sich am Sonntag zur Wahl stellen.