Das ist der neue Primar der Meraner Notaufnahme

International Erfahrung gesammelt

„Schnelle Diagnose und gezielte Behandlung entscheidend“

Pfeifer kennt die Notaufnahme – umgangssprachlich Erste Hilfe genannt – von der Pike auf: Der Facharzt für Anästhesie ist seit über 20 Jahren verantwortlich für die Leitung des Bereiches im Hochparterre im Meraner Krankenhaus.Der gebürtige Algunder schloss sein Medizinstudium 1991 in Innsbruck ab, es folgte die Facharztausbildung in Anästhesie und allgemeiner Intensivmedizin in Meran, Innsbruck, Salzburg und Wien, die er 1997 beendete, wie der Sanitätsbetrieb in einer Zuschrift mitteilt. Seine weiteren beruflichen Stationen führten ihn zuerst nach Salzburg, später nach Meran und Bozen, u.a. war er für 2 Jahre ärztlicher Leiter der Flugrettungsbasis am Krankenhaus Bozen.Weitere Spezialisierungen führten Pfeifer nach Mainz, wo er zum leitenden Notarzt ausgebildet wurde und nach Hall, wo er zum akademischen Krisen- und Katastrophenmanager wurde. An der Universität Brüssel erlangte er einen Master in Katastrophenmedizin. Dieses breite Wissen in diesem Gebiet war auch der Grund, weshalb Pfeifer nach dem Erdbeben in den Abruzzen 2009 als verantwortlicher Arzt des dortigen Feldkrankenhauses eingesetzt wurde. Weitere Ausbildungen, u.a. im Bereich Management, folgten in den Jahren darauf.Dem neuen Primar ist besonders die angemessene Versorgung von Notfällen ein Anliegen: „Diese müssen rasch und nach den neuesten medizinischen Erkenntnissen behandelt werden. Eine schnelle Diagnose und eine gezielte Behandlungsstrategie sind in diesen Fällen lebensentscheidend. Unser Team in der Notaufnahme wird laufend dazu geschult, weshalb wir keinen Vergleich mit großen Zentren im In- und Ausland scheuen müssen.“Irene Pechlaner, Außerordentliche Kommissarin des Sanitätsbetriebes, kennt Pfeifer noch aus ihrer Zeit als Bezirksdirektorin in Meran: „Ich schätze Primar Pfeifer sehr, er wird die Notaufnahme auch in Zukunft mit Erfahrung und Umsicht leiten“.Sanitätsdirektor Josef Widmann freut sich ebenfalls über die Ernennung von Norbert Pfeifer: „Primar Pfeifer ist Notarzt mit einer breiten und langjährigen Erfahrung in diesem Bereich, was sich für die Patientenbetreuung im Bezirk wie auch betriebsweit im Netzwerk der Notfallversorgung positiv auswirken wird. Ich bin überzeugt, dass seine Ernennung ein großer Vorteil für alle Patientinnen und Patienten, aber auch das gesamte Team ist.“