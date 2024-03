Das sind die 2 neuen Primare für Brixen

„Ausgezeichneter Ruf“

Dr. Schumacher und Dr. Engl sind sehr erfahren auf ihrem Gebiet: Guido Schumacher, gebürtig aus Bonn, arbeitete für 15 Jahre an der renommierten Charitè in Berlin, seit 2009 war er als Chefarzt am städtischen Klinikum Braunschweig tätig, einem der größten Krankenhäuser Deutschlands mit rund 1500 Betten.Michael Engl, geboren in Wien und aufgewachsen in Brixen, arbeitete zuerst am städtischen Klinikum München-Harlaching, seit 2016 war er verantwortlich für die einfache Struktur Orthopädie und Traumatologie der Abteilung Chirurgie am Krankenhaus Sterzing. Seit 2021 war Engl dort als stellvertretender Primar tätig, seit 2019 zudem auch als verantwortlicher Arzt der ärztlichen Direktion und somit Ansprechpartner und Verantwortlicher für alle ärztlichen Belange im Krankenhaus Sterzing.Landesrat Hubert Messner zeigte sich erfreut über die Ernennung der beiden neuen Chefärzte: „Beide Primare sind sehr erfahren und haben sich aufgrund ihrer Kompetenz einen ausgezeichneten Ruf erworben. Ihr Fachwissen wird nicht nur den Patientinnen und Patienten zugutekommen, es ist auch ein Mehrwert für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Team und für die gesamte Abteilung, die als Arbeits- oder Ausbildungsplatz für junge Facharztanwärter an Attraktivität dazugewinnt.“Auch Sanitätsdirektor Josef Widmann , der einst selbst als Primar die Geschicke der chirurgischen Abteilung am Krankenhaus Brixen leitete, betonte die hohe Fachkompetenz: „Guido Schumacher ist ein ausgewiesener Experte in der chirurgischen Versorgung onkologischer Erkrankungen der Speiseröhre, des Magens, der Leber, Gallenwege, Bauchspeicheldrüse und des Darms. Mit ihm können wir in Südtirol hervorragend ein hochkompetentes Netzwerk der chirurgischen Tumorversorgung aufbauen. Primar Engl ist ein hervorragender orthopädischer Chirurg mit sehr vielen innovativen Ansätzen. Auch er arbeitet sehr gut im Netzwerk mit den Primar-Kollegen der anderen orthopädisch-traumatologischen Abteilungen unseres Landes zusammen, damit eine optimale Versorgung der Südtiroler Bevölkerung garantiert ist.“Für den neuen Generaldirektor Christian Kofler ist es eine Freude, dass beide Abteilungen, die lange Zeit nur geschäftsführend besetzt waren, nun wieder mit motivierten und kompetenten Führungskräften besetzt werden konnten: „Ich wünsche beiden viel Erfolg für die neue Herausforderung und bin überzeugt, dass Primar Schuhmacher und Primar Engl durch ihre jahrelangen Erfahrungen einen großen Gewinn für den Südtiroler Sanitätsbetrieb und insbesondere für den Gesundheitsbezirk Brixen darstellen.“Guido Schumacher erklärte, dass es besonders reizvoll für ihn sei, ein häuserübergreifendes Konzept der chirurgischen Versorgung in Brixen und Sterzing zu entwickeln: „Wir sind für die Bevölkerung da und stellen die Krankenversorgung auf höchstem Niveau sicher. Dafür braucht es ein gutes und motiviertes Team mit jungen und erfahrenen Chirurginnen und Chirurgen.“Sein Ziel sei eine gemeinsame Abteilung in Brixen und Sterzing mit fixen und variablen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sodass alle im Team untereinander und mit den Einrichtungen vertraut sind. Dadurch ist es z. B. möglich, dass in Brixen vorrangig Tumorchirurgie betrieben wird und in Sterzing Eingriffe z.B. an der Gallenblase oder an der Schilddrüse durchgeführt werden – das Chirurgenteam kann an beiden Häusern arbeiten.Michael Engls Anliegen ist besonders die Sicherstellung der orthopädisch-traumatologischen Grundversorgung, zusammen mit der Spezialisierung im Bereich der Hüft- und Knieprothetik – Bereichen, in denen sich Primar Engl einen hervorragenden Ruf erworben hat: „Die Endoprothetik, die Revisions- und die Fraktur-Endoprothetik werden in den kommenden Jahren zunehmen, da die Menschen immer älter werden und auch im hohen Alter noch aktiv sind. Dieser Entwicklung gilt es entgegenzublicken.“Besonderen Dank richteten beide Primare an das Pflegepersonal, stellvertretend an den koordinierenden Pflegedienstleiter Harald Frena, welcher die interdisziplinäre Zusammenarbeit hervorhob: „Mit Guido Schumacher und Michael Engl hat das Pflegepersonal 2 hochqualifizierte Ansprechpartner in der interprofessionellen Teamarbeit und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam optimal für das Wohl der Patientinnen und Patienten arbeiten werden.“