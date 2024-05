Machtwechsel: Dieter Steger ist neuer SVP-Obmann

„Ich möchte meiner Partei etwas zurückgeben“

Das Ergebnis

Die Stellvertreter

Er war der einzige Kandidat, der sich für die Obmannschaft der SVP zur Verfügung stellte. So stellte sich also nicht die Frage, ob Dieter Steger gewählt werden würde, sondern mit welchem Ergebnis.Vor seiner Wahl wandte sich der 59-Jährige Parlamentsabgeordnete noch an die Delegierten im Meraner Kursaal: „Ich hätte nicht erwartet, noch einmal, nach 20 Jahren, vor euch zu stehen und für die Obmannschaft der SVP zu kandidieren“, so Steger. „Das war nicht in meiner Lebensplanung vorgesehen.“Er sei aber immer wieder gefragt worden und habe sich gedacht, dass er nicht absagen könne, wenn die Partei ihn brauche. „Ich möchte meiner Partei etwas zurückgeben“, so Steger.Aber er stelle sich auch einige Fragen: Ist die Sammelpartei für die SVP noch immer das Erfolgsrezept? „Diese Frage kann ich absolut mit Ja beantworten“, so Steger. Es werde immer mehr polarisiert auf der politischen Bühne. „Die Volksparteien stehen damit stark unter Druck.“Aber trotzdem werde die SVP nie die Ideologie in den Vordergrund stellen. „Weil wir damit abgrenzen“, so Steger. Man könne dies am Beispiel der Süd-Tiroler Freiheit sehen, sagte er. „Dasselbe gilt für die Politik der Grünen.“ Die Politik der SVP will hingegen nicht ausgrenzen, sondern die Gesellschaft zusammenführen.Dann die Wahl: Dieter Steger wurde mit 95,47 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen SVP-Obmann gewählt.Zu Stegers Stellvertreter für die kommenden 5 Jahre wurden gewählt: Daniel Alfreider (von der Landesversammlung per Akklamation bestätigt), Verena Tröger (182 Stimmen) und Waltraud Deeg (116 Stimmen).