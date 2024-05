Eine historische Wahl-Niederlage, hohe Stimmenverluste, Grabenkämpfe und Intrigen: Die Südtiroler Volkspartei befindet sich derzeit nicht gerade in ihrer Blütezeit. Ganz im Gegenteil: Sie durchlebt die schwerste Krise seit ihrer Gründung vor fast genau 79 Jahren.Nun will man die Wende herbeiführen. Am heutigen Samstag wird im Meraner Kursaal die SVP-Spitze neu gewählt. Philipp Achammer gibt nach 10 Jahren das Zepter ab. Der 59-jährige Dieter Steger soll es nun richten.STOL ist LIVE vor Ort: