Steger: „Das war in meiner Lebensplanung nicht vorgesehen“

Wenn der Landeshauptmann in den Ring steigt, sollten eigentlich alle jubeln, doch dem ist nicht so: Als erster Bezirk hat sich die Wipptaler Bezirksleitung mit der Obmann-Frage in der SVP befasst. „Und die Wortmeldungen waren gegen eine Personalunion“, sagt Bezirksobmann Sebastian Helfer. Sollte man sich entscheiden müssen, sei man für Dieter Steger. „Wir hoffen aber, dass es zu keinem Duell kommt.“