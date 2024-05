Er musste sich in den vergangenen Jahren ein dickes Fell zulegen und für so einiges geradestehen, was seine Parteifreunde und auch seine Parteifeinde verbockt haben. SVP-Obmann Philipp Achammer. Im neuen STOL-Politik-Podcast „Hinter den Kulissen der Macht“ blickt der scheidende Obmann im Gespräch mit STOL-Ressortleiter Arnold Sorg auf die vergangenen 10 Jahre zurück und stellt sich der Frage, ob die SVP überhaupt noch eine Zukunft hat.