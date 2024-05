Die SVP will heute ein neues Kapitel aufschlagen – STOL berichtet LIVE

Grußworte von Ursula von der Leyen – Außenminister Tajani live vor Ort

Wahl des neuen Parteiobmanns

STOL ist vor Ort und berichtet LIVE ab 9 Uhr.

Eine historische Wahl-Niederlage, hohe Stimmenverluste, Grabenkämpfe und Intrigen: Die Südtiroler Volkspartei befindet sich derzeit nicht gerade in ihrer Blütezeit. Ganz im Gegenteil: Sie durchlebt die schwerste Krise seit ihrer Gründung vor fast genau 79 Jahren.Noch nie zuvor saß die SVP mit so wenigen Mandataren im Landtag. Noch nie zuvor war das Ansehen der großen alten Partei in der Bevölkerung so angekratzt. Und noch nie zuvor war die Zukunft der Sammelpartei so ungewiss.Nun will man die Wende herbeiführen. Am heutigen Samstag wird im Meraner Kursaal die SVP-Spitze neu gewählt. Philipp Achammer gibt nach 10 Jahren das Zepter ab. Der 59-jährige Dieter Steger soll es nun richten.Neben der Wahl der Parteispitze sind die Reden des SVP-Obmanns, des Landeshauptmanns, Grußworte (Videobotschaft) der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und des EVP-Vorsitzenden Manfred Weber vorgesehen. Als Gäste vor Ort kommen der italienische Außenminister Antonio Tajani und der Landeshauptmann des Bundeslandes Tirol, Anton Mattle.