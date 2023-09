Einigung: Günstigere Seilbahn-Fahrten für Südtirol-Pass-Nutzer

Details noch zu definieren

„Wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten, um den Personennahverkehr für Ansässige noch attraktiver zu machen“, sagt Helmut Sartori, Präsident des Verbandes der Seilbahnunternehmer.Nach mehreren Treffen in den vergangenen Monaten hat Sartori für den Verband, der über 300 Aufstiegsanlagen vertritt, mit Mobilitäts-Landesrat Daniel Alfreider eine grundsätzliche Einigung erzielt. Im Sommer 2024 soll es Vergünstigungen für regelmäßige Nutzer des Südtirol Passes geben. Wie viel günstiger es wird und unter welchen Voraussetzungen, ist noch nicht klar.Landesrat Daniel Alfreider sagt: „Ich bin froh, dass der Verband der Seilbahnunternehmer unsere Bemühungen unterstützt. Südtirolerinnen und Südtiroler, die regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel nutzen, können damit in der Freizeit in den Sommermonaten die Aufstiegsanlagen zu günstigen Konditionen nutzen.“Für Landesrat Alfreider ist es ein weiterer wichtiger Schritt zur stärkeren Einbindung der privaten Liftgesellschaften in das Südtiroler Konzept für den öffentlichen Personennahverkehr. „Mit dem Südtirol Pass per Bus oder Zug das Ausflugsziel erreichen und dann günstig auch die Seilbahn nutzen zu können, ist ein attraktives und nachhaltiges Angebot.“Der Mobilitäts-Landesrat will zusammen mit dem Verband der Seilbahnunternehmer auch weitere Formen der Zusammenarbeit prüfen, heißt es in einer Zusendung.Nach der grundsätzlichen Einigung werden in den nächsten Monaten die inhaltlich-technischen Details definiert, um in den ersten Monaten 2024 den Südtirol Pass oder weitere Kartentypen mit dem erweiterten Angebot umsetzen zu können, heißt es.