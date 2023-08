Enzian-Südtirol stellt weitere Kandidaten vor

Spitzenkandidat und amtierender Landtagsabgeordneter ist Josef Unterholzner. Er wurde bei der Landtagswahl im Jahr 2018 mit dem Team K in den Landtag gewählt. Im Jahr 2020 ist er aber aus ausgetreten und hat seine eigene Liste, „Enzian-Südtirol“, gegründet (STOL hat berichtet). Damit tritt er bei den Landtagswahlen im Herbst an. Die Kandidaten, die mit ihm kandidieren, wurden am heutigen Donnerstag vorgestellt. Es sind: Heinrich Sanoll aus Kurtatsch, der Pfunderer Otmar Leitner und Jirko Pribyl aus Tschechien. Auch Georg Klotz aus Klausen kandidiert für die Enzian-Partei. Wegen eines Arbeitsunfalls konnte er an der Pressekonferenz aber nicht teilnehmen.