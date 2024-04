Erste gemeinsame Sitzung der 3 neuen Landesjugendbeiräte

Welt der Jugend der Welt der Institutionen näher bringen

Die Südtiroler Landesregierung hat in den vergangenen Wochen die Jugendbeiräte für die deutsche, italienische und ladinische Sprachgruppe für den Zeitraum 2024-2026 neu ernannt. Zusammen bilden sie den Landesjugendbeirat der drei Sprachgruppen. Die Mitglieder dieses sprachgruppenübergreifenden Gremiums sind am gestrigen frühen Abend im Beisein der drei Jugendlandesräte zu ihrer ersten gemeinsamen Sitzung zusammengetroffen.Vor einer Vorstellungsrunde der großteils neuen Beiratsmitglieder gingen die zuständigen Landesräte Philipp Achammer, Daniel Alfreider und Marco Galateo auf die Bedeutung des Gremiums und dessen Aufgaben ein. „Der Jugendbeirat hat die wichtige Aufgabe, das Sprachrohr der Jugendlichen zu sein und die Landesregierung in Fragen der Jugendarbeit zu beraten“, erklärte Landesrat Philipp Achammer.Der Beirat könne Initiativen und Aktionen vorschlagen, aber auch jugendliche Gesichtspunkte in Gesetzgebungsverfahren einbringen. Die Arbeit im Landesjugendbeirat der drei Sprachgruppen ermögliche es, gemeinsame sprachgruppenübergreifende Anliegen der Jugendlichen in den Mittelpunkt zu stellen, zeigten sich die drei Landesräte einig.Einer seiner grundlegenden Aspekte in dieser Legislaturperiode bestehe darin, die Welt der Jugend der Welt der Institutionen näher zu bringen, unterstrich Landesrat Galateo, dies erachte er auch als seine persönliche Aufgabe. Es sei von entscheidender Bedeutung, dass junge Menschen aktiv in den Gesetzgebungsprozess einbezogen werden, da die Gesetze auch Einfluss auf ihre Zukunft haben.„Die Rolle des Jugendbeirates ist von grundlegender Bedeutung für die Landesregierung, damit Entscheidungen getroffen werden können, in denen die Interessen der jungen Generation zum Tragen kommen“, hob Landesrat Alfreider hervor.Die drei Jugendbeiräte sind gestern zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengetroffen und haben die jeweiligen Vorsitzenden und Stellvertreterinnen beziehungsweise Stellvertreter gewählt: Iris Achmüller und Alex Giovanelli für den deutschen, Felix Nagler und Nicole Insam für den ladinischen sowie Giusy Cupo und Larissa Bianchi für den italienischen Beirat.Grußworte sprachen auch der Direktor des deutschen Landesamtes für Jugendarbeit Konrad Pamer, der Direktor des italienischen Landesamtes für Jugendarbeit Claudio Andolfo und der Direktor des Landesamtes für ladinische Kultur und Jugend Jürgen Runggaldier.