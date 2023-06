Etwas stimmt nicht in unserem Land

„ Wovor wir auch nicht die Augen verschließen können, sind die immer zahlreicher kommenden neuen Bürger aus aller Welt. ” — Christiane Weinhold

Freie Wohnungen werden teuer per Airbnb an zahlungskräftige Touristen vermietet, während unsere Familien sich schwertun, eine angemessene Bleibe zu einem guten Preis zu finden. Die Kaufpreise auf dem freien Markt sind in den Sternen, sodass immer weniger Einheimische ein Eigenheim kaufen können. Und dennoch stehen viele Wohnungen leer. Was bei den Schwierigkeiten, die es teils mit Mietern gibt, leider auch verständlich ist. Wovor wir auch nicht die Augen verschließen können, sind die immer zahlreicher kommenden neuen Bürger aus aller Welt.Die jüngst beschlossenen höheren Einkommensgrenzen für die Wohnbauförderung und somit Hilfe für den Mittelstand sind ein Weg. Die Förderungspolitik treibt jedoch auch die Preise nach oben. Hier braucht es neue Ideen. Die Wohnraumproblematik ist eine der schwierigsten Aufgaben, aber eine, die die Politik lösen muss.