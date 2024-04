Europawahlen: Bündnis zwischen SVP und Forza Italia besiegelt

„Bekenntnis zu Freiheit, Solidarität, Subsidiarität und Europäismus“

Das Bündnis zwischen SVP und Forza Italia sieht die Kandidatur des Vertreters der sprachlichen Minderheit mit einer eigenen Liste im Wahlkreis Nord-Ost vor. Er schafft den Sprung ins Europaparlament, wenn er 50.000 Vorzugsstimmen erreicht. Die SVP-Liste kann auf die Unterstützung von Patt aus dem Trentino, Slovenska Skupnost und Bard aus Belluno zählen.Tajani zeigte sich zuversichtlich, dass im Nordosten 2 Abgeordnete gewählt werden, einer von Forza Italia , deren Listenführer der scheidende Europaabgeordnete Matteo Gazzini ist, und Herbert Dorfmann. Der Präsident von Forza Italia hofft auch auf ein ähnliches Abkommen in Aosta.Laut Tajani ist die Vereinbarung mit der SVP ein „Pfeiler“ im Hinblick auf den Europawahlkampf, ebenso wie der Appell seiner Partei an die Bürgermeister der Bürgerlisten. „Uns eint das Bekenntnis zu Freiheit, Solidarität, Subsidiarität und Europäismus“, bekräftigte der Außenminister.SVP-Obmann Philipp Achammer hob „Tajanis große Glaubwürdigkeit zugunsten der europäischen Werte und des Schutzes der sprachlichen Minderheiten“ hervor. Dorfmann, der seit 2009 in Brüssel ist, betonte, dass „die nächsten 5 Jahre sehr interessant sein werden, wenn auch in einem schwierigen geopolitischen Kontext“.