Ex-EU-Kommissionspräsident Jacques Delors gestorben

Der französische Sozialist stand von 1985 bis 1995 an der Spitze der Brüsseler Behörde und galt als treibende Kraft hinter den größten Integrationsschritten in der Geschichte der europäischen Einigung: Die Vollendung des Europäischen Binnenmarktes 1992 und die Gründung der Europäischen Union 1993. Delors wurde 98 Jahre alt.„Er ist heute in der Früh in seinem Haus in Paris im Schlaf gestorben“, erklärte die sozialistische Politikerin Aubry am Mittwoch.