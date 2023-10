Ex-Militärareal in Eppan: Gemeinsamer Einsatz für Aufwertung

Das ehemalige Militärgelände in Eppan, auf dem die Kaserne „Mercanti“ stand, soll aufgewertet werden. Das Gelände befindet sich heute im Besitz des Landes und heißt nunmehr „Maria-Rast-Wiesen“. Für die vorgesehene Zusammenarbeit wird eine Vereinbarung mit der Gemeinde Eppan und der Euregio Plus Sgr abgeschlossen. Dafür hat die Landesregierung am Dienstag ihre Zustimmung gegeben und den Landeshauptmann ermächtigt, das Dokument zu unterzeichnen.Befürwortet wurde zudem, einen Immobilien-Investmentfonds zu schaffen, der von der landeseigenen Gesellschaft Euregio Plus Sgr verwaltet wird.Die Vereinbarung sieht die Zusammenarbeit von Land, Gemeinde und Euregio Plus Sgr bei der gemeinsamen Gestaltung eines Projekts zur Aufwertung des Gebiets vor. Die Gemeinde Eppan wird bei der Festlegung der künftigen Entwicklung des Gebiets „Maria-Rast-Wiesen“ eine besondere Rolle spielen und dabei die Ergebnisse des 2022 durchgeführten Ideenwettbewerbs berücksichtigen. Die Gemeinde kann operative Anweisungen geben, allerdings im Einklang mit finanzieller Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Zweckmäßigkeit.Innerhalb von 10 Jahren soll ein Sanierungsprojekt umgesetzt werden, und zwar mithilfe eines Immobilienfonds, der von Euregio Plus Sgr verwaltet wird - auf Grundlagedes mit der Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen des Landes abgeschlossenen Dienstleistungsvertrags). Auf diese Weise sollen die Kosten gedeckt, die Sanierung sichergestellt und die von der Gemeinde geforderten Arbeiten durchgeführt werden, wobei Zeitrahmen, Wirtschaftlichkeit sowie wirtschaftlicher, sozialer und Umwelt-Nachhaltigkeit zu beachten sind. Dazu wird ein eigenes strategisches technisches Gremium mit drei Mitgliedern der Gemeinde Eppan, einem Mitglied des Landes und einem Mitglied von Euregio Plus Sgr geschaffen.Das ehemalige Militärgelände der Kaserne Mercanti in Eppan hat eine Fläche von 45.000 Quadratmetern. Das Sanierungsprojekt sieht eine Aufteilung vor zwischen freien Flächen (22 Prozent, 10.000 Quadratmeter), betreutem Wohnen im Gesundheitsbereich (18 Prozent, 8.000 Quadratmeter) sowie Wohn- und Nichtwohngebäuden für die verbleibenden 60 Prozent (27.360 Quadratmeter).