Forza Italia wählt am Samstag Interimschef

Erwartet wird, dass Parteikoordinator und Außenminister Antonio Tajani, langjährige Nummer 2 in der Forza Italia, zum Interimschef ernannt wird.An dem Treffen nimmt auch der Präsident der Europäischen Volkspartei (EVP) Manfred Weber teil. 213 Parteimitglieder sind stimmberechtigt. Zu ihnen gehören unter anderem nationale und europäische Parlamentarier. Sollte Tajani zum Interimschef gewählt werden, soll er die Partei bis zu einem Parteitag führen, der Anfang 2024 stattfinden dürfte.Die Forza Italia, drittstärkste Partei in der Regierungskoalition, die seit Oktober das Kabinett von Premierministerin Giorgia Meloni unterstützt, bereitet sich auch auf eine Nachwahl im Wahlkreis Monza vor. Damit soll der nach Berlusconis Tod vakante Senatssitz nachbesetzt werden. Die Forza Italia unterstützt für den Senatssitz die Kandidatur von Adriano Galliani, Geschäftsführer des Berlusconis eigenen Fußballclubs AC Monza und langjähriger Mitarbeiter des Medienzaren. Galliani hatte bereits in der vergangenen Legislaturperiode einen Posten im Senat innegehabt.Die Wahl Tajanis zum neuem Interimschef erfolgt wenige Tage nach der Eröffnung von Berlusconis Testament. Begünstigt wurden seine 5 Kinder, sein Bruder Paolo, sein langjähriger Freund Marcello Dell Utri und seine Lebensgefährtin Marta Fascina.