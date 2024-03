Frühjahrstreff der Bayern-Südtirol-Gesellschaft im Bayerischen Landtag

Die Veranstaltung, die eine bedeutende Plattform für den Austausch zwischen Bayern und Südtirol bietet, wurde von den beiden Vorständen der BSG, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Südtirols Landesrat Philipp Achammer, geleitet, wie es in einer Aussendung heißt.Der Frühjahrstreff bot den Teilnehmern die Möglichkeit, wichtige Themen zu diskutieren und die bestehenden kulturellen und sozialen Bindungen zwischen Bayern und Südtirol zu stärken. So wurde auch die am 4. Mai in Brixen stattfindende Zusammenkunft aller Städte- und Gemeindepartnerschaften zwischen Südtirol und Bayern angekündigt.Die Bayern-Südtirol-Gesellschaft setzt sich seit langem für die Förderung des kulturellen Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen den beiden Regionen ein. Der diesjährige Frühjahrstreff im Bayerischen Landtag war ein weiterer Schritt auf diesem Weg und zeigte erneut die enge Verbundenheit und Freundschaft zwischen Bayern und Südtirol