Großaufgebot für Koalitions-Deal: 70 Delegierte verhandeln im Landtag

Am zentralen Tisch mit Landeshauptmann Arno Kompatscher (Bildmitte) sitzen die Bosse. Hier laufen alle Fäden zusammen.

Für den Arbeitstisch Gesundheit/Soziales unter Hubert Messner (3. von rechts) holten die Freiheitlichen Ehrenobmann Pius Leitner (ganz links) aus der Polit-Pension.

„Wo es eng ist, wird entschieden“, sagt Luis Walcher (vorne links) inmitten einer Herrenrunde, die sich um den Arbeitstisch Wirtschaft/Landwirtschaft schart.

Um Andreas Leiter Reber (ganz links) war es zuletzt ruhig geworden: Jetzt sitzt er mit Peter Brunner (2. von rechts) und Albin Kofler (3. von rechts) in der Arbeitsgruppe Urbanistik/Wohnbau.

Hinein und wieder raus: Die Gruppe Bildung/Jugend/Familie mit Rosmarie Pamer (2. von links), Renate Gebhard (1. von links) und Giuliano Vettorato (rechts) kämpft um Platz.

Harald Stauder (vorne) und Franz Locher (Arbeitsgruppe Gemeinden/Mobilität/Umwelt/Energie) auf der Suche nach einer Bleibe: Im Landtag gab es gestern Abend zu wenig Platz für alle 6 technischen Arbeitstische.

Nachdem am Wochenende, anders als angekündigt, nicht verhandelt worden war, ging es gestern bis 22 Uhr erstmals wirklich zur Sache. Dazu drängten sich ab 18 Uhr rund 70 Delegierte der 5 Parteien in die Aula des Landtags.Sichtlich nervös Präsident Sepp Noggler: „Das Plenum ist für Parteiveranstaltungen tabu. Wir hätten es nie aufsperren dürfen. Ich sehe schon Sven Knoll, der dort jetzt alles Mögliche austragen wird.“ Nach einer kurzen Info-Runde durch den Landeshauptmann wird es noch enger: Man teilt sich in 6 Arbeitsgruppen auf. Platz gibt es aber nur für 5. Eine Gruppe muss sich anderswo eine Bleibe suchen.Den größten Saal hat sich diegekapert: Bei Arno Kompatscher, Philipp Achammer, Daniel Alfreider, Magdalena Amhof (SVP), Christian Bianchi, Paolo Zenorini (Lega), Marco Galateo (FdI), Angelo Gennaccaro, Nerio Zaccaria (Civica), Ulli Mair und Otto Mahlknecht (Freiheitliche) laufen die Fäden aus den anderen Tischen zusammen. Zudem wird dort das heiße Eisen Autonomie behandelt.Die anderen 5 Tische arbeiten zu Sachbereichen. Mister-30.000-Stimmen Hubert Messner, Waltraud Deeg und Otto von Dellemann feilen für die SVP am Programm für. Mit am Tisch sitzt Polit-Pensionär Pius Leitner. 2013 errangen die Freiheitlichen 6 Sitze. „Damals hatte ich mir mehr erwartet, doch die SVP war noch zu stark“, sagt Leitner. Dass er jetzt ein Koalitionspapier ausverhandelt, sieht er nüchtern: „Jemand muss es tun.“Hochkarätig ist der Tischbesetzt: Noch-Landesrat Arnold Schuler, Fast-Landesrat Luis Walcher, SVP-Wirtschaftsvorsitzender Josef Tschöll und SBB-Direktor Siegfried Rinner pokern für die SVP. Die Civica hat die Vorsitzenden der italienischen Wirtschaftsverbände CNA und Confersercenti, Claudio Corrarati und Mirco Benetello aufgefahren, die Fratelli den Bozner Ex-Bürgermeisterkandidaten Roberto Zanin und die Freiheitlichen lvh-Vizedirektor Thomas Hager. Eine Frau sucht man hier ebenso vergebens wie einen Vertreter der SVP-Arbeitnehmer.Diese sind auch in der Arbeitsgruppenicht präsent. Dorthin entsendet die SVP Bürgermeister Albin Kofler und Peter Brunner. Er wird als neuer Landesrat für Raumordnung gehandelt und könnte auch den Wohnbau von den Arbeitnehmern dazu erben. Für die Freiheitlichen mischt Andreas Leiter Reber dort mit. Er sitzt auch am Tisch Landwirtschaft. So dick ist die Personaldecke der Blauen eben nicht.Am Arbeitstischsitzen für die SVP Rosmarie Pamer, JG-Chef Dominik Oberstaller und Frauenvorsitzende Renate Gebhard. Eine Vorentscheidung, dass Pamer als Landesrätin das Ressort Schule übernimmt, sei dies nicht, heißt es aus der Brennerstraße. Für die Lega feilt Noch-Landesrat Giuliano Vettorato mit am Programm für seinen Nachfolger Marco Galateo.Bunt zusammengewürfelt kommt mitder letzte Arbeitstisch daher. Die SVP bestückt diese Zukunftsthemen mit Harald Stauder, Andreas Schatzer und Franz Locher, aber ohne Landesrat.