Die angespannte Situation im Gemeinderat von Sand in Taufers spitzt sich weiter zu. 7 Tage hat die SVP-Fraktion bei der Sitzung am Mittwoch Bürgermeister Josef Nöckler eingeräumt, um in einem gemeinsamen Gespräch einen Weg zu finden, damit die Cascade schnellstmöglich wieder geöffnet werden kann.