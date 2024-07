Hunde-DNA: Auf Aufschub folgt Aufschub – Schlachtung: 2 Großvieheinheiten

In der SVP dürfte es einen Deal gegeben haben

„Wer geht ohne Sanktion zum Test? Mittelfristig fällt das Gesetz“

„Die Mehrheiten waren nicht da und ehrlich gesagt, so ein zentrales Thema ist es auch wieder nicht“, sagt Landesrat Luis Walcher. Nach 2 Monaten Tauziehen entschied der Landtag in bäuerlicher Solidarität aus allen Parteien, dass auf Höfen wieder 2 Großvieheinheiten (statt 1) für Eigenverbrauch geschlachtet werden dürfen.Walcher hatte die Waffen vorab gestreckt und keinen Änderungsantrag eingebracht, um die im Gesetzgebungsausschuss beschlossenen 2 GVE auf die von ihm ursprünglich vorgeschlagenen 1,4 GVE zu bringen.In der SVP dürfte es einen Deal gegeben haben. Mit 17:17 Stimmen wurde das DNA-Gesetz für Hunde nur knapp nicht versenkt. Da brauchte die Mehrheit jede Stimme – und machte Zugeständnisse. Auch beim Hunde-DNA selbst: Die Strafe für 30.000 Hundebesitzer, die ihren Hund nicht zum Test brachten, wird jetzt bis Juli 2025 ausgesetzt.Im Nachtragshaushalt bringt Walcher in 10 Tagen aber weitere 6 Monate Aufschub. „Sonst hätte er meine Stimme nicht gekriegt“, so Sepp Noggler. Man bekomme das Problem nicht in den Griff. „Wer geht ohne Sanktion zum Test? Mittelfristig fällt das Gesetz“, so Noggler.