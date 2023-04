Ideen für die Zukunft des Pustertals

Unter dem Motto "Ideen gestalten Zukunft" organisierte das Regional Management LAG Pustertal Ende März und Anfang April vier interaktive Veranstaltungen in St. Martin in Thurn, Bruneck, Toblach und Sand in Taufers, zu denen Gemeindevertreter*innen, Interessenvertreter*innen sowie alle interessierten Bürger*innen des Pustertals eingeladen waren.Im Rahmen eines Partizipationsprozesses wurde den Teilnehmer*innen die Möglichkeit geboten, sich aktiv an der Ausarbeitung der Strategie des EU-Förderprogramms Leader für das Pustertal in der Förderperiode 2023-2027 zu beteiligen. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie das Pustertal nachhaltig und zukunftsfähig gestaltet werden kann und es wurden nicht nur die Bedürfnisse der Region erhoben, sondern auch zahlreiche Ideen für zukünftige Projekte gesammelt.Alle 26 Gemeinden des Pustertals haben bereits in der vergangenen Förderperiode 2014-2022 von Leader profitiert. Caroline Leitner, Leader-Koordinatorin im Regional Management LAG Pustertal dazu: Neben 46 Projekten mit lokaler Wirkung vor Ort hatten weitere 7 Projekte gemeindeübergreifenden Charakter und trugen somit zur Entwicklung des ländlichen Raumes im gesamten Pustertal bei.Mit der erneuten Bewerbung des Pustertals als Leader-Gebiet möchte das Regional Management LAG Pustertal die Regionalentwicklung weiter vorantreiben und wichtige Fördermittel für die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums in der Region sichern.Der Verlauf der Veranstaltungen hat deutlich gezeigt, dass die Pustertalerinnen und Pustertaler bereit sind, sich aktiv an der Entwicklung ihres Lebensraums zu beteiligen. Nur durch eine breite Beteiligung können die lokalen Bedürfnisse wirklich erfasst und zukunftsfähige Projekte auf den Weg gebracht werden , so Hannes Niederkofler, Präsident der LAG.