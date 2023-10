Israel greift erneut Ziele der Hisbollah im Libanon an

Weitere Eskalation des Konflikts möglich

Als Reaktion auf Beschuss der schiitschen Miliz am Mittwoch habe die Armee unter anderem Beobachtungsposten der Hisbollah attackiert, teilte das Militär mit. Zudem habe ein Kampfjet 3 Menschen getroffen, die versucht hätten, Raketen Richtung Israel abzufeuern. Unklar war zunächst, ob es dabei Verletzte oder Tote gab.Am späten Donnerstagabend hatten militante Palästinenser im Gazastreifen erneut Raketen auf Tel Aviv und das Zentrum Israels abgefeuert. Es wurde Raketenalarm ausgelöst, wie die Armee mitteilte. Bereits am Nachmittag hatte es in der Küstenmetropole Raketenalarm gegeben.Zuvor war bei Feuergefechten an der libanesisch-israelischen Grenze laut der UN-Mission UNIFIL ein Mensch im Libanon ums Leben gekommen. Israels Armee sei der Bitte nachgekommen, das Feuer während einer Rettungsaktion mehrerer „gestrandeter“ Personen im Grenzgebiet einzustellen. Ein Mensch sei jedoch getötet worden. Am Donnerstag waren im israelischen Grenzort Kiriat Schmona drei Menschen bei Raketenbeschuss aus dem Libanon verletzt worden, darunter ein 5 Jahre altes Mädchen.UNIFIL ist seit 1978 im Libanon tätig, sie gilt als eine der ältesten aktiven UNO-Beobachtermissionen. 175 österreichische Soldaten sind an der Mission aktuell beteiligt.Seit dem Großangriff der Hamas am 7. Oktober kommt es auch an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon immer wieder zu gewaltsamen Zwischenfällen, die Sorgen vor einer weiteren Eskalation des Konflikts schüren. Dabei gab es auf beiden Seiten bereits Tote.Hamas-Terroristen hatten am 7. Oktober ein Massaker im israelischen Grenzgebiet mit mehr als 1400 Toten verübt. Israel nahm daraufhin Luftangriffe in dem Küstenstreifen auf. Seit Beginn des Kriegs haben militante Palästinenser Tausende von Raketen auf Israel abgefeuert.