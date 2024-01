Italien stoppt Hilfe für UNO-Palästinenserhilfswerk

Außenminister Antonio Tajani verwies am Samstag in Rom darauf, dass Bündnispartner wie die USA die gleiche Entscheidung getroffen hätten. Der Minister versicherte: „Wir engagieren uns für humanitäre Hilfe für die palästinensische Bevölkerung und schützen die Sicherheit Israels.“Bei den Angriffen am 7. Oktober hatten Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Palästinensergruppen Israel mehr als 1200 Menschen ermordet. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive. Dadurch wurden nach palästinensischen Angaben mehr als 26.000 Menschen getötet.