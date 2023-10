JG-Landesversammlung: „Heimat ist gleich Zukunft“

Geschäftsordnung an SVP-Statute angepasst

Am Samstag hielt die Junge Generation in der SVP ihre bereits 39. Landesversammlung im Bozner Kolpinghaus ab. Nach Eröffnung durch den Landesvorsitzenden Dominik Oberstaller und der Wahl des Tagespräsidiums folgten die Grußworte der Parteispitzen und von Freunden aus nah und fern.„Die Landesversammlung der Jungen SVP ist für uns jedes Jahr wieder ein großer Anlass zur Freude. Nicht nur treffen sich viele Freunde die die Zukunft unseres Landes politisch gestalten wollen, sondern es kommen auch viele Delegierte aus den angrenzenden Regionen und Ländern. Wir sind stolz auf unser breit aufgestelltes und internationales Netzwerk“, freute sich Oberstaller.Dieses Jahr nahmen unter anderem Nicole Aigner (Internationale Referentin der Jungen Volkspartei Niederösterreich) und Martino Tisot (Vorsitzender der Giovani PATT Trentino) an der Versammlung teil.Seit längerem plant die Junge SVP eine Abänderung der Geschäftsordnung, um diese an das im vergangenen Jahr abgeänderte SVP-Statut anpassen zu können. Primär zielen die Änderungen auf die paritätische Besetzung in den Gremien ab so Oberstaller: „Künftig müssen in der Jungen Generation alle Vorstände, ob auf Landes- oder Bezirksebene paritätisch besetzt werden. Dafür werden die Bezirksvorstände um je einen Stellvertreterposten aufgestockt. So garantieren wir die Ausgewogenheit zwischen den Geschlechtern und sind uns sicher, dass wir so mehr junge motivierte Menschen in den Gremien einbinden können.“Mit Stefanie Peintner und David Frank schickt die Junge Generation mit 2 Kandidaten in den Wahlkampf: „Die Südtiroler Jugend zu den Wahlen zu bringen und sie danach angemessen zu vertreten, das ist unser Anliegen“, zeigen sich Peintner und Frank hinsichtlich der letzten Wahlkampfwochen motiviert, „viele Themen brennen unter den Nägeln der jungen Menschen: das leistbare Wohnen, die Zukunft des Ehrenamts, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Schutz unseres Klimas oder die Mobilität im Land. Die Politik muss endlich in die Gänge kommen und es braucht einen frischen Schwung im hohen Haus, damit unser Südtirol zukunftsfit wird.“