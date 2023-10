Zwischenstand: Wahlbeteiligung gesunken

In absoluten Zahlen haben am Sonntagmorgen 71.182 Personen ihre Stimme abgegeben, im Jahr 2018 waren es zum gleichen Zeitpunkt bereits 75.241.Besonders niedrig war die Wahlbeteiligung in der Gemeinde Abtei. Hier waren bei der ersten Zählung erst 12,1 Prozent der Wähler zu den Urnen geschritten. Die Gemeinde mit der derzeit höchsten Wahlbeteiligung ist Aldein, hier hatten um 11 Uhr bereits 25,6 Prozent der wahlberechtigten Bürger gewählt.Eine niedrige Wahlbeteiligung wurde auch aus den meisten Großgemeinden gemeldet. In Bozen waren es bei der ersten Zählung 14,1 Prozent (vor fünf Jahren 17,7 Prozent) , in Meran 16,5 Prozent (2018: 17,4 Prozent), in Leifers 12,3 Prozent (2018: 17,8 Prozent) und in Brixen 17,8 Prozent (2018: 20,9 Prozent). In Bruneck hatten hingegen schon 20,7 Prozent der Wahlberechtigten gewählt. Die Stadt im Pustertal liegt damit über dem landesweiten Durchschnitt.Insgesamt dürfen in Südtirol 387.644 Bürger ihre Stimme abgeben, 42.197 sind zur Briefwahl zugelassen.Unter den Wählern am Vormittag war auch Landeshauptmann Arno Kompatscher. Gemeinsam mit seiner Frau Nadja und einigen seiner Kinder gab er seine Stimme kurz nach 10 Uhr in seiner Heimatgemeinde Völs am Schlern ab.Die nächsten Erhebungen zur Wahlbeteiligung folgen um 17 und um 21 Uhr nach Schließung der Wahllokale. Anschließend wird mit der Stimmenauszählung begonnen.