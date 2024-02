 Christian Bianchi: „Ich will Standort für Ötzi neu diskutieren“

Tirolerisch gesagt, hat Christian Bianchi dem Landeshauptmann gezeigt, wo der „Bartl den Most holt“. Schritt für Schritt hat er sich in die Regierung gekämpft. „29 Jahre in der Politik, 32 Jahre im selben Betrieb und 36 Jahre mit meiner Frau zeigen, dass ich loyal bin. Im Gegenzug erwarte ich, nicht übergangen zu werden.“ Als neuer Landesrat für öffentliche Arbeiten lässt er mit einem Paukenschlag aufhorchen.