Meloni kündigt Milliardenfonds für Künstliche Intelligenz an

Unterstützt wird der Fonds von CDP Venture Capital, einer Tochter der mehrheitlich staatlichen Förderbank Cassa Depositi e Prestiti (CDP).Aus dem privaten Sektor könnten demnach weitere drei Milliarden Euro aufgebracht werden. „Wir sind überzeugt, dass es einen italienischen Weg zur Künstlichen Intelligenz geben kann und muss“, sagte Meloni Ihre Regierung arbeite zudem an einem Gesetzentwurf zur Regulierung der Branche in Italien Italien möchte seine diesjährige Präsidentschaft in der Gruppe der sieben größten Demokratien (G7) dazu nutzen, um die Auswirkungen der KI auf Arbeitsplätze und Ungleichheit zu untersuchen. Auch sollen Schutzmaßnahmen für die Entwicklung der Technologie festgelegt werden.