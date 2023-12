Meloni: „Wir sind für die EU-Erweiterung“

„Was die Erweiterung betrifft, so stimme ich ihr voll und ganz zu. Sie ist eine strategische Entscheidung für uns alle. Die Erweiterung ist positiv“, sagte Meloni. „Wenn wir uns eine EU mit 30-32 Mitgliedsstaaten vorstellen, würde dies neue Herausforderungen mit sich bringen. Dies muss diskutiert werden, ebenso wie die Reformen, die durchgeführt werden müssen“, fügte sie hinzu.Für Diskussionen sorgen derzeit in Brüssel die neuen Haushaltsregeln, die in der EU eingeführt werden sollen. Italien könnte sein Veto einlegen, um die Verabschiedung der neuen EU-Haushaltsregeln zu verhindern, wenn das Ergebnis der Verhandlungen zwischen den Partnern nicht dessen Forderungen entspricht, so die Regierungschefin. Der EU-Stabilitäts- und Wachstumspakt wurde aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 ausgesetzt und soll 2024 in einer geänderten Fassung wieder in Kraft treten.Im Gegensatz zu den anderen Mitgliedern drängt Italien auf mildere Haushaltsregeln. „Ich schließe keine der Optionen aus, wir müssen aber abwägen, was für Italien am besten ist“, sagte Meloni vor dem Senat. „Wenn keine Lösung gefunden wird, wenn keine Einigung erzielt wird, werden wir zu den vorherigen Parametern zurückkehren“, so Meloni. Sie werde ihr Bestes tun, um in den anstehenden Gesprächen mit ihren europäischen Amtskollegen eine gute Lösung zu finden.