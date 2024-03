Morgen ist Vatertag: „Männer für Care-Arbeit“

Anlässlich des Vatertags wollen sie am Magnagoplatz ab 14 Uhr die Notwendigkeit der Gleichstellung in der Care-Arbeit hervorheben. Sie betonen, dass Care-Arbeit überwiegend von Frauen geleistet wird und fordern, Väter stärker in die Elternrolle einzubinden und mehr Männer für Pflegeberufe zu gewinnen.Am 23. Februar hat Il Melograno die Initiative #ESREICHTNICHT präsentiert, die von der Allianz für Familie und Aied unterstützt wird. Der Vorschlag sieht vor, die obligatorische Vaterschaft auf alle Beitragszahler auszudehnen und auf 40 Tage zu verlängern, da die derzeitigen 10 Tage nicht ausreichen, wie es in einer Aussendung heißt.Die Anwesenheit des Vaters in den ersten Lebenswochen des Kindes fördere eine tiefere Bindung und erleichtere die Aufteilung der Betreuungsaufgaben, heißt es weiters. Zudem wird eine Erhöhung des Entgelts für den sechsmonatigen Erziehungsurlaub von 30 auf 80 Prozent gefordert, um die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern und die Kündigungen von Müttern im ersten Lebensjahr des Kindes zu verhindern.Des Weiteren wird eine stärkere Präsenz von Männern in Bildungseinrichtungen angestrebt, um aus veralteten Geschlechterrollen auszubrechen und neue Beziehungsdynamiken durch gemischte pädagogische Teams zu ermöglichen.