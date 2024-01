Neofaschistische Versammlung in Rom: „Bilder wie vor 100 Jahren“

Hunderte Menschen haben bei der Veranstaltung in der italienischen Hauptstadt ihre rechten Arme in die Höhe gestreckt und den Faschisten-Gruß gezeigt - Foto: © ANSA / Instagram Elly Schlein

Die Versammlung von Neofaschisten am Sonntag in Rom sorgt weiterhin für hitzige Diskussionen. Über den Vorfall berichtete gestern Innenminister Matteo Piantedosi vor der Abgeordnetenkammer.Er kritisierte die Teilnehmer, die bei der Veranstaltung den Faschisten-Gruß gezeigt hatten. Dieser Gruß sei ein Symbol einer „von der Geschichte verdammten Ära“, mahnte Piantedosi.Oppositionschefin Elly Schlein forderte die Auflösung neofaschistischer Gruppen in Italien. „Die Bilder der Versammlung in Acca Larentia sind beeindruckend und inakzeptabel. Die Gedenkzeremonie ist zu einer echten faschistischen Versammlung geworden. Die Bilder scheinen nicht aus dem Jahr 2024, sondern aus dem Jahr 1924 zu stammen“, so Schlein.Sie erinnerte daran, dass das „Scelba-Gesetz“ aus dem Jahr 1952 die Verherrlichung des Faschismus unter Strafe stellt und die Auflösung von Organisationen vorsieht, die sich auf den Faschismus beziehen. Schlein kritisierte, dass die Premierministerin Giorgia Meloni, Chefin der Rechtspartei „Fratelli d´Italia“, die aus den Aschen des neofaschistischen „Movimento Sociale Italiano“ (MSI) entstanden ist, bisher die Vorfälle am Sonntag nicht kommentiert habe.