Kulturbonus erneuert: „Jugendkulturkarte“ und „Verdienstkarte“

„Jugendkulturkarte“ : Das sind die Kriterien

„Verdienstkarte“ für ausgezeichnete Schüler

Karten vielseitig nutzbar

Über eine „Jugendkulturkarte“ und eine „Verdienstkarte“ ersetzt die Regierung Meloni das bisherige System der „18App“, die den Kulturkonsum von Jugendlichen stärken soll.Jede hat einen Wert von 500 Euro. Sie kann bis spätestens 31. Dezember 2024 genutzt werden, nachdem sich die Begünstigten auf der Plattform „https://cartegiovani.cultura.gov.it/“ registriert haben.Die „Jugendkulturkarte“ wird allen Jugendlichen gewährt, die im Besitz einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung sind und Haushalten mit einem Einkommen von höchstens 35.000 Euro angehören.Sie wird im Jahr nach Vollendung des 18. Lebensjahres ausgestellt und kann in diesem Jahr genutzt werden.Die „Verdienstkarte“ hingegen betrifft diejenigen, die spätestens an ihrem 19. Geburtstag einen Schulabschluss mit einer Note von 100 oder 100 cum laude erworben haben.Die Karte wird in dem Jahr nach dem Abschlussjahr ausgestellt und kann sofort verwendet werden.Die beiden Karten können zum Kauf von Tickets für Theatervorstellungen, Kinovorführungen und Live-Shows, zum Erwerb von Büchern, Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements, auch in digitaler Form, sowie für audiovisuelle Verlagsprodukte genutzt werden.Außerdem kann man damit Eintrittskarten für Museen, Ausstellungen, kulturelle Veranstaltungen, archäologische Stätten und Naturparks erwerben. Die Teilnahme an Musik-, Theater-, Tanz- und Fremdsprachenkursen ist ebenfalls möglich.