Palästinenser: Israel setzt Operation in Gaza-Spital fort

Bulldozer und Militärfahrzeuge seien im Einsatz, zitierte die Agentur mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die der Terrororganisation Hamas nahestehende Nachrichtenagentur Shehab meldete, israelische Panzer griffen von der Südseite aus an.Laut der Agentur sind auch Schüsse in der Gegend zu hören. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Die israelische Militäraktion hatte in der Nacht auf Mittwoch begonnen.Das Vorgehen ist umstritten, weil Spitäler in Kriegszeiten besonders geschützte Orte sind. Israel argumentiert, dass die Terrororganisation Hamas diesen Umstand ausnützt und im Al-Shifa-Krankenhaus eine Kommandozentrale eingerichtet hat. Zudem soll sie vom Gebäude aus auf die israelischen Soldaten schießen.