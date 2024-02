Paris erleichtert Wolf-Abschuss

Der Plan erhöht zwar zunächst nicht den Anteil der Wolfspopulation, den Landwirte und Jäger zum Schutz vor Angriffen unter Beschuss nehmen dürfen. Allerdings werden die dafür nötigen Verfahren vereinfacht sowie die Bedingungen für die Jagd auf „Problemwölfe“ verbessert.Zudem werden die Entschädigungen für von Wolfsrissen betroffene Landwirte erhöht. In Frankreich gibt es derzeit rund 1100 Wölfe vor allem im Alpenraum, Landwirte beklagten zuletzt rund 12.500 Wolfsrisse pro Jahr. Seitdem das Vorkommen des Wolfes in Frankreich als gesichert gilt, dürfen jährlich bis zu 19 Prozent des Bestands abgeschossen werden. 2023 waren dies 209 Wölfe.Wie Landwirtschaftsminister Marc Fesneau sagte, soll der neue Wolfsplan die Belange der Landwirte und des Artenschutzes besser in Einklang bringen. Das Vorkommen des Wolfes könne inzwischen als gesichert angesehen werden, während Tierhalter über eine steigende Zahl von Rissen klagten. Deshalb solle das Vorgehen gegen aggressive Wölfe verbessert werden.