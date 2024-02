Regionalregierung: Kompatscher und Locher nominiert

EU: Wahlordnung zur Ermittlung des Spitzenkandidaten

Wie bekannt, steht die Bestellung der Regionalregierung an. Gemäß Parteistatut der Südtiroler Volkspartei ist der Parteiausschuss das zuständige Gremium, um solche Nominierungen vorzunehmen.Nach eingehender Diskussion im Parteiausschuss, hat sich Franz Locher als einziger Kandidat für den Posten des Regionalassessors zur Verfügung gestellt. Locher wurde einstimmig vom Parteiausschuss nominiert.Nach erfolgter Wahl im Regionalrat werden er und Arno Kompatscher die Südtiroler Volkspartei in der Regionalregierung vertreten.Zudem beschloss der Parteiausschuss auch die Wahlordnung zur Ermittlung des Spitzenkandidaten für die Europawahlen. Landesweit sind neben dem ladinischen Verbindungsausschuss, den Bezirksleitungen und Landesgremien der Organisationen, alle Ortsausschüsse dazu aufgerufen bis zum 08. März Personen namhaft zu machen und Kandidatenvorschläge einzubringen.Sollten bis dahin mehrere Personen namhaft gemacht worden sein und im Anschluss die in der Wahlordnung festgeschriebenen Hürden erfüllen, folgt eine Vorwahl unter den Nominierten an der alle Ortsgruppen teilnehmen.