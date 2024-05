Salvini plant Reform der Führerscheinprüfungen

Pläne für Neuregelung des Blitzer-Systems

„Die Führerscheinprüfung stammt in der aktuellen Form aus den 1980er-Jahren. Das System muss modernisiert werden“, erklärte Salvini anlässlich einer Veranstaltung zum Thema Verkehrssicherheit gestern in Rom.Salvini will auch das Kraftfahrzeugamt reformieren. „Ich rechne damit, bis Ende des Jahres ein aktualisiertes System für das Kraftfahrzeugamt zu entwerfen. Außerdem investieren wir in Raststätten von Autobahnkonzessionären, um Dienstleistungen anzubieten, die die Sicherheit der Lkw-Fahrer gewährleisten“, so der Minister.Er bekräftigte auch seine Pläne für eine Neuregelung des Systems der Blitzer auf den Straßen. „An einigen kritischen Punkten, wo es Schulen oder Krankenhäuser gibt, sind die Blitzer in Ordnung, aber Radarkameras auf einer zwei- oder dreispurigen Straße, um Geld auf Kosten der Autofahrer zu kassieren, hat nichts mit Sicherheit zu tun“, kritisierte Salvini.