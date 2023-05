Sand in Taufers wählt: Neuer Bürgermeister gesucht

Wahllokale schließen um 21 Uhr, danach wird ausgezählt

18 Mandate gilt es im Gemeinderat zu besetzen. Um diese bewerben sich mehr als 50 Kandidaten der Bürgerliste Taufers 2010 und der Südtiroler Volkspartei (SVP).Die SVP geht mit dem neuen Bürgermeisterkandidaten Siegfried Stocker in die Wahl; hinter ihm folgen 23 Kandidaten für den Gemeinderat. Die Bürgerliste Taufers 2010 hat 26 Kandidaten für den Gemeinderat; sie werden vom bisherigen Bürgermeister Josef Nöckler angeführt, der wieder für das höchste Amt in der Gemeinde kandidiert.Insgesamt sind 4751 Wähler zur Gemeinderatswahl in Sand in Taufers aufgerufen.Die Wahllokale schließen um 21 Uhr. Unmittelbar danach werden die Stimmen ausgezählt. Wer neuer Bürgermeister wird, dürfte noch vor Mitternacht feststehen.STOL hält Sie natürlich auf dem Laufenden.