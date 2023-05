Sonst wird es dunkel

„ Wenn ich es richtig kapiert habe, dann ist der Staat dabei, sich auch die Schlüssel von anderen unserer Autos zu schnappen. ” — Günther Heidegger

Es hat so toll geklungen. Vor nicht allzu langer Zeit. „Wir holen den Strom heim!“, hatte es damals geheißen. Keine Ahnung, was seither so alles strommäßig nach Hause geholt worden ist, günstige Preise können es jedenfalls nicht sein.Im Gegenteil. Die Stromrechnungen, die bei mir daheim so reinflattern, haben vielmehr etwas von sauteuer. Tatsächlich zahlen wir in Südtirol Rekordtarife. Noch immer. Ganz erklären kann mir das niemand. Irgendwie ist es auch nicht zu kapieren.Vermutlich hängt es damit zusammen, dass Südtirol zwar den Strom nach Hause geholt, aber einige wichtige Zuständigkeiten in Rom hat liegen lassen. Ganz so als hätten wir einen fetten Sportwagen geschenkt bekommen, aber herumkurven dürfen damit nur andere. Uns bleibt nur das Tanken.Und wenn ich es richtig kapiert habe, dann ist der Staat dabei, sich auch die Schlüssel von anderen unserer Autos zu schnappen.Wird Zeit, dass Südtirols Politik ein Licht aufgeht. Sonst wird es langsam dunkel in unserer Autonomie-Garage. Und das klingt nicht so toll.