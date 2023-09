Spanisches Parlament stimmt über designierten Premier ab

In der ersten Runde benötigt der Kandidat eine absolute Mehrheit von mindestens 176 Ja-Stimmen, um zum Regierungschef gewählt zu werden. Im zweiten Wahlgang würde 48 Stunden später eine einfache Mehrheit ausreichen. Aber auch die ist für Feijóo nach bisherigem Stand der Dinge nicht in Sicht.Die PP hatte bei der Wahl am 23. Juli vor den Sozialisten (PSOE) des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez die meisten Stimmen und die meisten Sitze im „Congreso de los Diputados“ bekommen. Da aber keine der beiden Parteien zunächst ausreichende Unterstützung anderer Gruppierungen zur Bildung einer regierungsfähigen Mehrheit bekam, hatte König Felipe VI. beschlossen, dass der Wahlsieger sich als erster bewerben darf.Sánchez werden bessere Chancen eingeräumt. Der seit 2018 regierende Sozialist benötigt aber unter anderem ein Abkommen mit den Parteien der katalanischen Separatisten, die dafür unter anderem eine Amnestie für jene „Catalanistas“ fordern, die an dem gescheiterten Abspaltungsversuch von 2017 teilnahmen. Gemäß Verfassung muss die Regierungsbildung bis zum 27. November gelingen, sonst finden vorgezogene Neuwahlen statt.