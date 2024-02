Süd-Tiroler Freiheit erfreut über Ergebnis in Brixen

„Das Ergebnis ist eine Bestätigung für unsere erfolgreiche Arbeit. Die gestiegene Anzahl an Listenstimmen und Vorzugsstimmen unterstreicht das Vertrauen der Wähler in die Süd-Tiroler Freiheit und ihre Vertreter. Die Bewegung wird sich weiterhin mit vollem Engagement für die Belange der Bürger von Brixen einsetzen“, schreibt die Süd-Tiroler Freiheit in einer Aussendung als Reaktion auf die Gemeinderatswahlen in Brixen.Auch die Landtagsabgeordneten der STF, Sven Knoll, Myriam Atz Tammerle, Hannes Rabensteiner und Bernhard Zimmerhofer, gratulieren der Süd-Tiroler Freiheit in Brixen zum erfolgreichen Wiedereinzug in den Gemeinderat. Die Abgeordneten danken den Gemeinderatskandidaten und Bürgermeisterkandidat Konrad Unterfrauner für ihren engagierten Wahlkampf.