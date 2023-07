Landesregierung verpflichtet, Arbeitstisch einzurichten

Land als Nebenkläger?

Damit ist die Landesregierung nun dazu verpflichtet, einen Arbeitstisch zur Lösung des Problems einzurichten.Auch soll bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft ein Landesdienst eingerichtet werden, an den Angriffe, Drohgebärden, Mobbing und vergleichbare Vorfälle, an denen Minderjährige beteiligt sind, gemeldet werden können.Die Landesregierung muss zudem prüfen, ob das Land als Nebenkläger gegen die Täter auftreten sollte, und sie muss bewerten, ob und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um den Eltern von an Gewalttaten beteiligten Minderjährigen, nicht-essenzielle Landesbeiträge und Förderungen zu streichen.