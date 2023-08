SVP-Arbeitnehmer präsentieren 3 neue Gesichter für die Landtagswahl

Gemeinnütziger Wohnungsbau und Pflege als Herausforderungen

3 neue Gesichter





Bei den anstehenden Landtagswahlen werden neben der Vorsitzenden Magdalena Amhof, der Soziallandesrätin Waltraud Deeg und dem Landtagsabgeordneten Helmuth Renzler steigen die ehemalige Volksanwältin Gabriele Morandell, die Passeirer Bürgermeisterin Rosmarie Pamer und der Gewerkschafter Dieter Mayr in den Ring.„Wohnen ist seit jeher ein Thema, das die SVP-Arbeitnehmer mit Vehemenz verfolgen.“ so Magdalena Amhof. „Einiges konnten wir in die Wege leiten, wie das Wohnen mit Preisbindung oder die Realisierung des öffentlichen Wohnbaus im Wohnbauinstitut. Dennoch gibt es viel zu tun.“Eine Maßnahme um den Druck aus dem Wohnungsangebot zu nehmen ist für die Arbeitnehmer der Gemeinnützige Wohnungsbau. Im deutschen Sprachraum gibt es diese Form des Wohnens bereits. Stiftungen, Unternehmen oder Genossenschaften bauen Wohnraum und vermieten ihn ohne Gewinnabsichten weiter. „Dieses Modell wollen wir gemeinsam mit der Arche im KVW angehen und realisiert wissen“, so die Vorsitzende der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.„Die Pflege ist eine der großen Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft. Es gilt Betreuungs- und Pflegedienste weiter auszubauen und abzusichern, die Arbeitsbedingungen für alle, die in der Pflege arbeiten, zu verbessern und unser Augenmerk auf gute Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege für pflegende Familienangehörige zu schaffen. Denn der Mensch muss im Mittelpunkt stehen!“, so Landesrätin Waltraud Deeg.Für den Landtagsabgeordneten Helmuth Renzler ist die Stärkung der Mittelschicht ein besonderes Anliegen: „Die Mittelschicht muss in den Fokus gerückt werden, und zwar beginnend bei den Renten und Pensionen. Die jährliche Verringerung der Kaufkraft dieser muss durch ein Landesgesetz aufgefangen werden und der Südtiroler jährlichen Inflationsrate angepasst werden. Nur so kann die Mittelschicht in Südtirol erhalten werden.“Neben den amtierenden SVP-Arbeitnehmer stellt die Organisation mit Rosmarie Pamer, Gabriele Morandell und Dieter Mayr gleich 3 neue Gesichter für die Wahl im Herbst.„Es ist ein täglicher Spagat, den viele Familien tagtäglich stemmen: die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, so Rosmarie Pamer, der besonders die Familien am Herzen liegen: „Für den Kindergarten bedeutet dies, dass die Zugangskriterien für die Verlängerungen modernisiert werden, Eintritte mindestens zweimal jährlich gewährleistet werden und die Ein- und Austrittszeiten flexibilisiert werden. Zudem müssen die Öffnungszeiten ausgebaut werden und alle Möglichkeiten hin zu einem Ganzjahreskindergärten geprüft werden.“Der Pflege möchte sich in den nächsten 5 Jahren Gabriele Morandell annehmen: „Viele Familien haben große Schwierigkeiten mit dem heute ausbezahlten Pflegegeld für die Betreuungsleistungen ihrer Angehörigen auszukommen. Durch die in den letzten Jahren erfolgte Preissteigerungen für Gehälter, Energie, Mieten und auch Lebensmittel ist es dringend notwendig das Pflegegeld an diese gestiegenen Lebenshaltungskosten anzupassen. Diese Anpassung muss so schnell als möglich erfolgen, sodass die pflegebedürftigen Personen auch weiterhin ein Leben in Würde führen können.“Der Gewerkschafter Dieter Mayr komplettiert das Team der SVP-Arbeitnehmer: „Wir müssen dafür sorgen, dass Lohnverhandlungen, sei es im öffentlichen Sektor, wie auch im privaten mindestens alle zwei Jahre stattfinden und innerhalb weniger Wochen auch abgeschlossen werden.“Die SVP-Arbeitnehmer zeigen sich überzeugt mit diesen Kandidaten ihre Anliegen in den nächsten 5 Jahren voranzubringen.