Team K hat neuen Vorstand

„In einer Zeit, wo die Volkspartei sich mit Postfaschisten verbündet, nur um an der Macht zu bleiben, und so tief gesunken ist, dass sie im Landtag die Wahlzettel ihrer Abgeordneten kontrolliert, braucht es das Team K mehr denn je. Es reicht mit Machterhalt und Rückwärtsgewandtheit. Die Zukunft Südtirols, das sind das Team K und die Menschen in diesem Lande“, sagt Paul Köllensperger.Im Rahmen der Vollversammlung wurde der neue Vorstand und der neue Landesausschuss des Team K bestellt. Dem Vorstand gehören Paul Köllensperger (Vorsitzender), Maria Elisabeth Rieder (Vizevorsitzende), Franz Ploner, Tommaso Marangoni, Giuliana Dragogna, Katya Trevisani und Eugen Sleiter an.Der Landesausschuss setzt sich künftig aus 14 Mitgliedern aus allen Landesteilen zusammen und hat die Aufgabe, alle wichtigen Entscheidungen der Partei abzusegnen.