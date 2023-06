Thomas Widmann will kandidieren – Kleines Edelweiß beantragt

„Ich habe das Gefühl, dass sich viele Menschen in der SVP nicht mehr wiederfinden“

Seit Wochen wird gerätselt, was der langjährige SVP-Politiker und Landesrat macht: Tritt er an, oder geht er in die Politpension?Nun ist die Bombe geplatzt: Thomas Widmann hat am Mittwochabend in der Parteizentrale das kleine Edelweiß beantragt. Mit diesem will er für den Landtag kandidieren.Ob dieses kleine Edelweiß genehmigt wird, werden nun die SVP-Gremien entscheiden müssen.Widmann ist jedenfalls fest gewillt, eine weitere Legislatur im Südtiroler Landtag dranzuhängen.Ob die SVP den Antrag Widmanns auf das kleine Edelweiß genehmigen wird, darauf darf man gespannt sein. Er sparte letzthin nämlich nicht mit Kritik an „seiner“ Partei: „Ich habe das Gefühl, dass sich viele Menschen in der SVP nicht mehr wiederfinden, dass sie nach Alternativen suchen“, sagt er kürzlich in einem ausführlichen Interview (Hier finden Sie das ganze Interview zum Nachlesen).