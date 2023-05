UNO-Organisation: Über 700.000 Binnenflüchtlinge im Sudan

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom Dienstag wurden infolge der seit vier Wochen andauernden Kämpfe 604 Tote und mehr als 5.000 Verletzte gezählt. Der Machtkampf zwischen der sudanesischen Armee und der RSF-Miliz war am 15. April eskaliert. Vereinbarungen über eine Waffenruhe wurden wiederholt gebrochen. Die Vereinten Nationen haben die Lage bereits als katastrophal bezeichnet. Wegen der Kämpfe sind nach Angaben der UNO bereits mehr als 100.000 Menschen in benachbarte Länder geflohen. International wachsen Befürchtungen, dass der Sudan in einen Bürgerkrieg versinken könnte, der die ganze Region destabilisiert. An den Sudan grenzen Ägypten, Libyen, der Tschad, die Zentralafrikanische Republik, der Südsudan, Äthiopien und Eritrea.