Unterberger zu Afrika-Gipfel: Initiative begrüßenswert, aber nicht ohne Europa

Beziehungen unter Gleichen aufbauen

„Die politisch-diplomatischen Bemühungen der Regierung Meloni sind sicherlich anerkennenswert. 40 VertreterInnen afrikanischer Staaten und der Afrikanischen und Europäischen Union in Rom zu haben, ist sicher ein Erfolg“, schreibt Unterberger in einer Presseaussendung.„Der heute von der Ministerratspräsidentin Meloni vorgestellte Mattei-Plan sieht jedoch nur 5,5 Milliarden Euro an Investitionen durch Italien vor. Dies ist leider ein Tropfen auf den heißen Stein, vor allem verglichen mit den hohen Investitionen und vielen Krediten, die von China und Russland kommen. Damit einhergehen privilegierte Beziehungen, die China und Russland in den letzten Jahren in Afrika aufbauen konnten.Italien alleine kann daher nichts ausrichten. Der Mattei-Plan wird sich als effizient erweisen, wenn er Europa dazu anspornt, zu handeln“, so die Senatorin.Er brauche eine europäische Strategie, „die zu einer freien Entwicklung dieser Länder beiträgt und die nicht außer Acht lässt, dass Afrika auch der Kontinent ist, der am stärksten vom Klimawandel betroffen ist. Dies mit verheerenden Auswirkungen auf seine Territorien und die Menschen die dort leben.“„Es müssen Beziehungen unter Gleichen aufgebaut werden, wie es in vielen Reden gesagt wurde. Es ist wichtig nicht in die Versuchung einer paternalistischen Haltung zu geraten“, so Unterberger.„Nur so kann das Problem der Migrationsströme wirklich einer Lösung zugeführt und Afrika von neuen Kolonialmächten bewahrt werden“, schreibt die Senatorin abschließend.