Wahlen: Achtung auf Namensgleichheiten – Das müssen Sie wissen

Einheitliche Bleistifte, die nicht auslöschbar sind

Allein und ohne Handy in die Kabine

Wenn Vorzugsstimme nicht zum Listenzeichen passt

Keine Kandidatenlisten in den Wahlkabinen

Eine Vorzugsstimme pro Zeile

So treten beispielsweise bei den Freiheitlichen Günther Matscher und Julia Matscher an, bei JWA Eva Hofer, Leah Maria Hofer und Manuela Hofer, beim Centro Destra Rosario Andreani und Daniela Andreani.488 Kandidaten von insgesamt 16 Parteien stellen sich am morgigen Sonntag der Wahl, die von 7 Uhr bis 21 Uhr stattfindet. 35 Sitze sind zu vergeben. Gleich nach Schließung der Wahllokale werden die Stimmen ausgezählt.Bei der Wahl werden Tausende einheitliche Bleistifte verwendet, die nicht auslöschbar bzw. radierbar sind und nicht durchschlagen.Grundsätzlich gilt: Der Wähler muss alleine in die Wahlkabine, um dort seine Stimme abzugeben. Wer dazu eine Unterstützung braucht, etwa wegen einer Behinderung, benötigt dafür ein ärztliches Zeugnis. Das Handy darfmit in die Wahlkabine genommen werden. Damit soll vermieden werden, dass verbotenerweise der Wahlzettel fotografiert wird.Wenn ein Wähler den Wahlzettelausfüllt und anschließend den Zettel in die Box gibt, so zählt diese Stimme sehr wohl – aber nur als weiße Stimme.Kreuzt ein Wähler beispielsweise das Listenzeichen der SVP an und gibt dann aber einem Grünen-Kandidaten die Vorzugsstimme, dann hat die Listenstimme den Vorzug: Die Stimme wird somit der SVP zugeordnet, der Grünen-Kandidat erhältdie Vorzugsstimme. Früher konnte man statt eines Kandiatennamens auch die Nummer angeben, mit der ein Kandidat auf der Liste gereiht war. Dies reicht seit 2018 nicht mehr aus. Wird nur die Nummer geschrieben, ist die Vorzugsstimme nichtig.In den Wahlkabinen hängen keine Listen der Parteien und Kandidaten. Wer sich schwer damit tut, sich die Namen der Kandidaten zu merken, denen er die Vorzugsstimme geben will, darf einen Zettel mitnehmen.Bei Landtagswahlen gibt es nur einen Stimmzettel. Die Stimmabgabe erfolgt durch Ankreuzen des bevorzugten Listenzeichens auf dem Stimmzettel. In den Zeilen neben dem Symbol können bis zu maximal 4 Vorzugsstimmen gegeben werden – eine Vorzugsstimme pro Zeile.Zum Wählen benötigt man einen Wahlausweis und einen Personalausweis (Identitätskarte, Führerschein, Reisepass, usw.). Wer keinen oder einen beschädigten Wahlausweis hat, muss sich ans Gemeindewahlamt wenden – dieses ist heute Samstag, von 9 bis 18 Uhr und morgen, Sonntag, während der gesamten Wahl geöffnet. Wer sich als Patient in einem Krankenhaus oder als Heimgast in einer Pflegeeinrichtung befindet, kann dort seine Stimme abgeben.