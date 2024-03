Abschluss der heurigen Skisaison mit der 26. Südtirol Gardenissima

Foto: © Dolomites Val Gardena

Zahlreiche Skiprofis sind dabei

Bereits im letzten Jahr waren einige Ski-stars schon dabei. - Foto: © Dolomites Val Gardena

Autogramme jagen, Skier testen und Schuhe recyceln gehört dazu

Autogramme der „Ski-Legends“ können bei der Vergabe der Startnummern geholt werden. - Foto: © Dolomites Val Gardena

Gardenissima KIDS ist 2 km lang

300 der Kinder und Jugendlichen werden sich auf einer Strecke von 2 Kilometern messen. - Foto: © Dolomites Val Gardena

Die Faszination dieses Wettbewerbs liegt gerade darin, dass ganz normale Skifahrerinnen und Skifahrer Gelegenheit haben, sich im Rennen mit Weltcup- Athleten und „ Ski Legends“ zu messen.Der Renntag beginnt im Morgengrauen um 6.15 bis 7:15 Uhr mit der Streckenbesichtigung und dem Rennstart um 7:30 Uhr. In diesem Jahr treten 700 Athletinnen und Athleten aus 22 Ländern - darunter auch Schweden, Brasilien und USA - zum Wettkampf an. Damit alle unter optimalen Streckenbedingungen fahren können, endet das Rennen um die Mittagszeit.Es gibt wie immer 2 Tore, ein rotes und ein blaues. Anfangs verläuft das Rennen als Parallel-Riesentorlauf; die beiden Strecken gehen dann etwa auf Höhe der Daniel Hütte in einen einzigen Riesentorlauf über.Weltweit zu sehen: Auch heuer wird das Rennen wieder in der ganzen Welt über einem Livestream im Internet zu sehen sein. Dabei werden spektakuläre Szenen des Rennens sowie Interviews mit den Stargästen und Amateuren am Start und Ziel gezeigt. Das diesjährige Datum fällt genau mit den Weltcup- und Europacup Rennen der Speed-Disziplinen zusammen, was die Anwesenheit mehrerer Weltcup Ski- Athleten nicht zulässt.Folgende Athleten haben ihre Teilnahme bestätigt: Elisa Platino, Franziska Gritsch (AUT), Liensberger Katharina (AUT), Martina Dubovska (CZE), Alex Vinatzer, Max Perathoner, Christof Innerhofer, Alexander Schmid (GER), Simon Jocher (GER), Fabian Gratz (GER), Nicolas Leo Hofer (AUT), Andreas Sanders (GER).Zu den teilnehmenden Ski-Legenden zählen unter anderem: Peter Runggaldier, Kristian Ghedina, Pierino Gros, Oskar Delago, Bastian Meisel (GER), Norys Frederik (GER), Isolde Kostner, Verena Stuffer, Paola Magoni, Daniela Zini, Brigitte Obermoser-Klement (AUT), Daniela Schuster (AUT), Regina Häusl-Leins (GER) sowie Andrea Fischbacher (AUT).Bei der Startnummernvergabe gibt es die Möglichkeit mit den Athleten zu sprechen, Autogramme zu sammeln und ein gemeinsames Foto zu machen. Diese findet am Freitag, 22.03.2024 in Wolkenstein im Kulturhaus „Pitla Sala - 1. Stock“ zwischen 17.30 - 18.30 Uhr statt.Alle Teilnehmer können die neuen Skier der kommenden Saison auf einer Zeitfahrstrecken testen, die auf der Curona-Piste in der Nähe der Südtirol Gardenissima-Strecke eingerichtet ist: Der SKI TEST findet am Freitag, den 22. März, von 10 bis 15 Uhr und am Renntag, Samstag, den 23. März, von 10 bis 15 Uhr statt. Folgende Marken werden vertreten sein: Blizzard - Tecnica, Head, Atomic, Völkl und Fischer.Mit der Aktion „Recycle Your Boots“ geben Tecnica und die Südtirol Gardenissima gebrauchten Skischuhen ein zweites Leben. Die Recycle Your Boot Abgabestelle wird für alle Teilnehmer der Südtirol Gardenissima am Freitag, den 22. März 2024 von 15:00 bis 19:00 Uhr während der Ausgabe der Startnummern und der Rennpakete im Kulturhaus in Wolkenstein aktiv sein.Die Siegerehrung findet in diesem Jahr um 15:00 Uhr im Zielbereich der Gardenissima statt. Nach der Preisverleihung sorgen die Band „The Jam'son“ und DJ Robin, bekannt für seine Après Ski Hits, für eine großartige Stimmung.Am Sonntag, den 24. März 2024, findet das längste Kinderskirennen der Welt, die „ Gardenissima Kids“, das Rennen für die Ski-Champions von morgen wird immer mehr zu einem fixen Termin im Rennkalender der Skiclubs. Der Start ist für 8.30 Uhr angesetzt. Die 300 gemeldeten jungen Skifahrerinnen und Skifahrer aus 12 verschiedenen Ländern treten dabei auf einer spektakulären, 2 Kilometer langen Strecke mit einem Höhenunterschied von 463 Metern in einem alles andere als einfachen Slalom gegeneinander an.Die Grödner Skiathletinnen Nadia Delago und Sara Thaler werden bei der Preisverteilung der Gardenissima Kids 2024, welche um 14.30 Uhr bei der Bergstation Seceda stattfinden wird, mit dabei sein. Sie werden den jungen Skiläufern die Medaillen und Preise übergeben und zudem für Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen.