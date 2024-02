AUDIO | Sinner: Mama und Papa müssen noch etwas warten

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Mit einem souveränen Zwei-Satz-Sieg ist Jannik Sinner in das ATP-500-Turnier von Rotterdam gestartet. Nach seinem Triumph am Mittwochabend stand der Sextner unserem Redakteur Stefan Peer in feinstem Pusterer Dialekt Rede und Antwort.