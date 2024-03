Das sagt die Presse zum Formel-1-Start

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der Titelverteidiger startet mit einem nahezu perfekten Rennen in die neue Formel-1-Saison. Trotz der Querelen um seinen Red-Bull-Teamchef Christian Horner rast Max Verstappen in Bahrain zum Sieg von der Pole und fährt auch noch die schnellste Rennrunde. Was die internationale Presse dazu schreibt, gibt’s hier.